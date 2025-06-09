В список гуманитарной помощи для пенсионеров могут входить продукты питания, одежда, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи.

Гуманитарная помощь для пенсионеров выдается в украинских городах, существуют также различные виды поддержки для тех, кто больше всего в этом нуждается, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, в каких городах сейчас помогают.

Полтава и область

Она раздается ADRA Ukraine, которая является украинским представительством международной благотворительной организации. Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется по разным направлениям. Так, реализуются проекты поддержки раненым и больным, пострадавшим в результате военных действий. Это, в частности, эвакуация, организация временного проживания, оборудование для бомбоубежищ, содействие продуктами и медикаментами.

Также ADRA реализует проекты, призванные улучшить условия жизни, в частности, в области образования, медицины, социальной защиты и инфраструктуры.

Обращаться за консультацией следует на горячую линию организации:

0 800 20 13 30. Время работы: Воскресенье – четверг: 08:00 – 20:00, пятница: 08:00 – 14:00.

Харьков и область

Благотворительный фонд "Окно помощи" выдает гуманитарную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий. Теперь поддержка людям, пострадавшим в результате войны, оказывается единовременно.

Кто может получить:

семьи внутри перемещенных лиц из зон активных боевых действий и деоккупированных территорий, временно проживающих в Харькове;

одинокие малообеспеченные пожилые люди (60+);

харьковские семьи, имеющие официальные документы о потере жилья в результате разрушения;

лица с инвалидностью I, II и III группы, а также люди с инвалидностью с детства, проживающие в Харькове;

граждане, имеющие медицинскую справку о необходимости постоянного ухода и не имеющих родных, способных его обеспечить;

многодетные семьи, проживающие в Харькове;

матери-одиночки или одинокие опекуны с детьми;

семьи (мать, отец, жена, муж, дети), если один из членов семьи проходит службу на фронте или погиб.

Днепр и область

В городе предоставляется бесплатная поддержка людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Чаще всего ею пользуются внутренне перемещенные лица, а также местные жители, нуждающиеся в срочной социальной поддержке — прежде всего пенсионеры и лица с инвалидностью.

В список могут входить продукты питания, одежда, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. Ее предоставляют как государственные учреждения, так и благотворительные фонды и волонтерские организации.

В Днепре работает гуманитарный штаб, где внутренне перемещенные лица могут бесплатно получить одежду. Адрес штаба: проспект Дмитрия Яворницкого, 93. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 098 010 5339.

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