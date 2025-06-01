Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Запоріжжі здійснюється для забезпечення стабільного електропостачання у майбутньому.

Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Запоріжжі пов’язано з плановими ремонтами електрообладнання на різних вулицях міста, що допоможе покращити якість та надійність електропостачання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Зокрема, 2 червня з 09:00 до 17:00 будуть відключені від електроенергії вулиці: Європейська (Малиновського) 7, 9, 11, 11а, 15а; Дорошенка 1; Електрична 106-142; Житомирська 1-40; Ключова 1-27; Літературна 105-128; Машинна 78-130; Прияружна 4-47; Театральна 21-23а; Чумаченка 25г, 31а; Юрія Шульте 2-36; та інші прилеглі вулиці.

3 числа з 9:00 до 17:00 світла не буде на вул. Академіка Муравченка, Брюлова, Глісерна, Господарча, Етюдна та низці інших.

4-го з 9:00 до 17:00 – у районі вул. Керченська, Комарова, Олімпійська, Алмазна, Василя Сергієнка та сусідніх.

5 червня відключення заплановані з 9:00 до 17:00 на Європейській, Чумаченка, Алмазній, Богдана Хмельницького, Магістральній, Молодіжній, Травневій та багатьох інших.

6 числа з 9:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє на Світловодській, Січеславській, Теслярській та прилеглих. Окрім того, частина вулиць у різних районах міста постраждає від тимчасових відключень у різні години, що пов’язано з плановими ремонтами та модернізацією мереж.

Мешканців міста просять врахувати цю інформацію та завчасно підготуватися до тимчасових незручностей.

Повний перелік адрес, яких торкнеться відключення світла на тиждень 2-8 червня в Запоріжжі можна переглянути на офіційних ресурсах обленерго.

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