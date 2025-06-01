Отключение света в неделю 2-8 июня в Запорожье осуществляется для обеспечения стабильного электроснабжения в будущем.

Отключение света в неделю 2-8 июня в Запорожье связано с плановыми ремонтами электрооборудования на разных улицах города, что поможет улучшить качество и надежность электроснабжения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

В частности, 2 июня с 09:00 до 17:00 будут отключены от электроэнергии улицы: Европейская (Малиновского) 7, 9, 11, 11а, 15а; Дорошенко 1; Электрическая 106—142; Житомирская 1-40; Ключевая 1-27; Литературная 105–128; Машинная 78-130; Приоружная 4-47; Театральная 21-23а; Чумаченко 25г, 31а; Юрия Шульте 2-36; и другие близлежащие улицы.

3 числа с 9:00 до 17:00 свет не будет на ул. Академика Муравченко, Брюлова, Глиссерна, Хозяйственная, Этюдная и ряд других.

4-го с 9:00 до 17:00 – в районе ул. Керченская, Комарова, Олимпийская, Алмазная, Василия Сергиенко и соседние.

5 июня отключения запланированы с 9:00 до 17:00 на Европейской, Чумаченко, Алмазной, Богдане Хмельницком, Магистральной, Молодежной, Майской и многих других.

6 числа с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать на Светловодской, Сичеславской, Плотничной и близлежащих. Кроме того, часть улиц в разных районах города пострадает от временных отключений в разные часы, что связано с плановыми ремонтами и модернизацией сетей.

Жителей города просят учесть эту информацию и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Полный перечень адресов, которые коснется отключения света на неделю 2-8 июня в Запорожье, можно просмотреть на официальных ресурсах облэнерго.

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