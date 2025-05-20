Робота для пенсіонерів в Сумах залишається актуальною темою, особливо в умовах, коли люди старшого віку не готові сидіти склавши руки.

Робота для пенсіонерів в Сумах дає можливості для тих, хто шукає додатковий дохід, чи просто хоче відчути себе потрібним, повідомляє Politeka.

Як видно із сайту work.ua, варіанти є, і серед них можна знайти пропозиції з гідними умовами та повагою до досвіду.

Для тих, хто не боїться фізичної праці, одна з пропозицій - гірник на шахті в Павлограді. Вакансія не в нашому місті, проте роботодавець покриває частину витрат на житло або забезпечує гуртожитком. Крім цього, пропонують оплачуване навчання, соціальний пакет, медичне страхування та зарплату, яка з часом зростає.

А от у самому місті є робота для пенсіонерів в Сумах в державній установі. Головне управління Пенсійного фонду України у нашій області шукає спеціаліста. Посада передбачає підготовку аналітики, участь у заходах, написання матеріалів для соцмереж та спілкування з людьми.

Знадобиться вища освіта та базові цифрові навички. Ця робота для пенсіонерів у Сумах офіційна, зарплата від тринадцяти до вісімнадцяти тисяч гривень, плюс можливості для розвитку. Для літніх людей, які мають досвід у сфері комунікацій або держслужби, це може бути ідеальним варіантом.

Ще одна позиція, трохи далі від облцентру, але з хорошими умовами - вантажник на складі в Мартусівці. Основне завдання - працювати з електровізком, переміщуючи товар. Зарплата стартує від тридцяти тисяч гривень, є премії, оплачувані лікарняні, харчування, безкоштовний транспорт.

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