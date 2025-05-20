Работа для пенсионеров в Сумах остается актуальной темой, особенно в условиях, когда люди постарше не готовы сидеть сложа руки.

Работа для пенсионеров в Сумах дает возможности для ищущих дополнительный доход или просто хочет почувствовать себя нужным, сообщает Politeka.

Как видно из сайта work.ua, варианты есть и среди них можно найти предложения с достойными условиями и уважением к опыту.

Для тех, кто не боится физического труда, одно из предложений – горняк на шахте в Павлограде. Вакансия не в нашем городе, но работодатель покрывает часть расходов на жилье или обеспечивает общежитием. Кроме этого, предлагают оплачиваемое обучение, социальный пакет, медицинское страхование и растущую зарплату.

А вот в самом городе работа для пенсионеров в Сумах в государственном учреждении. Главное управление Пенсионного фонда Украины в нашей области ищет специалиста. Должность предусматривает подготовку аналитики, участие в мероприятиях, написание материалов для соцсетей и общение с людьми.

Потребуется высшее образование и базовые цифровые навыки. Эта работа для пенсионеров в Сумах официальная, зарплата от тринадцати до восемнадцати тысяч гривен плюс возможности для развития. Для пожилых людей, обладающих опытом в сфере коммуникаций или госслужбы, это может быть идеальным вариантом.

Еще одна позиция, немного дальше от облцентра, но с хорошими условиями – грузчик на складе в Мартусовке. Основная задача – работать с электротележкой, перемещая товар. Зарплата стартует от тридцати тысяч гривен, есть премии, оплачиваемые больничные, питание, бесплатный транспорт.

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