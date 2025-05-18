Синоптики попередили, чого чекати від прогнозу погоди в Києві та області на понеділок, 19 травня 2025 року.

Протягом доби в Києві та області, як передбачає прогноз погоди на 19 травня 2025 року, буде хмарно з проясненнями, повідомляє Politeka.

Вночі в регіоні місцями пройдуть невеликі дощі, а вдень опади поширяться та посиляться до помірних.

У східних і деяких південних регіонах в понеділок очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, але столиці це не загрожує. Прогноз погоди на 19 травня передбачає в Києві та області південно-західний вітер швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі становитиме +4+9 градусів, вдень до +12+17 тепла. У Києві прогноз погоди на 19 травня 2025 року обіцяє в нічні години +7+9, а в денні повітря має прогрітися приблизно до +15 градусів тепла, пише Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що холод уже позаду: в понеділок-вівторок температура по Україні очікується в районі +12+18, а в середу-четвер почнеться потепління. Хоча далі й очікується короткочасне похолодання, але лише на два дні. При цьому в країні продовжаться дощі різної інтенсивності.

За словами синоптика, в столиці має поступово теплішати, лише в наступну суботу, 24 числа, очікується короткочасне похолодання, а далі знову температура піде вгору.

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