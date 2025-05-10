Які неприємні сюрпризи готує мешканцям прогноз погоди в Києві та області на неділю, 11 травня 2025 року.

Експерти розповіли, які температури та опади передбачає прогноз погоди в Києві та області на неділю, 11 травня 2025 року, пише Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в неділю в регіоні буде хмарно з проясненнями, очікується дощ майже протягом всього дня.

Ситуацію погіршуватиме неприємний північно-західний вітер швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Що стосується температури повітря, то по Київській області прогноз погоди на 11 травня обіцяє вночі лише +2+7 градусів тепла, вдень – максимум до +9+14, повідомляє Politeka. У столиці при цьому в нічні години очікується +4+6 градусів, а протягом дня до +12+14 тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко також поділилася прогнозом погоди для Києва та області на 11 травня 2025 року. За словами синоптика, недільний день у столиці та по Україні буде дощовим і прохолодним.

Загалом протягом дня по Україні атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності. Переважно сухо буде лише на сході – Донеччині та Луганщині.

Практично в усіх регіонах денні температури повітря становитимуть до +9+14, лише на півдні трішки тепліше – до +13+17. Крім того, повідомляється, що вночі, якщо десь відбудеться прояснення, то можливі навіть заморозки на ґрунті.

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