Какие неприятные сюрпризы готовит прогноз погоды в Киеве и области на воскресенье, 11 мая 2025 года.

Эксперты рассказали, какие температуры и осадки предсказывают прогноз погоды в Киеве и области на воскресенье, 11 мая 2025 года, пишет Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в воскресенье в регионе облачно с прояснениями, ожидается дождь почти в течение всего дня.

Ситуацию будет усугублять неприятный северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то по Киевской области прогноз погоды на 11 мая обещает ночью лишь +2+7 градусов тепла, днем ​​– максимум +9+14, сообщает Politeka. В столице при этом в ночные часы ожидается +4+6 градусов, а в течение дня до +12+14 тепла.

Синоптикиня Наталья Диденко также поделилась прогнозом погоды для Киева и области на 11 мая 2025 года. По словам синоптика, воскресный день в столице и по Украине будет дождливым и прохладным.

В целом в течение дня по Украине атмосферные фронты обусловят осадки разной интенсивности. Преимущественно сухо будет только на востоке – Донетчине и Луганщине.

Практически во всех регионах дневные температуры воздуха составят до +9+14, только на юге немного теплее – до +13+17. Кроме того, сообщается, что ночью, если где-то произойдет прояснение, возможны даже заморозки на почве.

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