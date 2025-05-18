Синоптики предупредили, чего ждать от прогноза погоды в Киеве и области на понедельник, 19 мая 2025 года.

В течение суток в Киеве и области, согласно прогнозу погоды на 19 мая 2025 года, будет облачно с прояснениями, сообщает Politeka.

Ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, а днем ​​осадки распространятся и усилятся до умеренных.

В восточных и некоторых южных регионах в понедельник ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду, но столице это не грозит. Прогноз погоды на 19 мая предусматривает в Киеве и области юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет +4+9 градусов, днем ​​до +12+17 тепла. В Киеве прогноз погоды на 19 мая 2025 года обещает в ночные часы +7+9, а в дневные часы воздух должен прогреться примерно до +15 градусов тепла, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что холод уже позади: в понедельник-вторник температура по Украине ожидается в районе +12+18, а в среду-четверг начнется потепление. Хотя дальше и ожидается кратковременное похолодание, но всего на два дня. При этом в стране продолжатся дожди разной интенсивности.

По словам синоптика, в столице должно постепенно теплеть, только в следующую субботу, 24 числа, ожидается кратковременное похолодание, а дальше снова температура пойдет вверх.

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