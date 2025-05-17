Синоптики розповіли, яким буде прогноз погоди для Києва та області на 18 травня 2025 року, та попередили про потепління.

Як передбачає прогноз погоди для Києва та області на неділю, 18 травня 2025 року, протягом доби буде хмарно з проясненнями, повідомляє Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, місцями в регіоні пройдуть невеликі дощі. Досить сильним і неприємним буде вітер західного напрямку швидкістю 7-12 метрів за секунду.

За словами синоптиків, Україна продовжить перебувати в полі зниженого атмосферного тиску та прохолодної північної повітряної маси. При цьому ситуацію для країни визначатимуть два циклони, центр одного з яких розташувався над Польщею, а другий суне з Балкан.

Температура повітря в Києві та області, як обіцяє прогноз погоди на 18 травня, становитиме в нічні години +4+9 градусів, в денні до +12+17, пише Politeka.

У Києві прогноз погоди на 18 травня передбачає вночі +6+8 тепла, а вдень приблизно +15 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що в неділю по більшості території України пройдуть періодичні дощі, лише на півдні обійдеться без опадів. При цьому температура повітря дещо виросте та становитиме в середньому +15+19 градусів, а на сході та півдні навіть до +18+22 тепла.

Експертка додала, що в столиці цього дня буде приємно пройтися по вулиці, адже дощ припиниться, будуть сонячні прояснення та потепління до +15.

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