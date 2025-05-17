Як передбачає прогноз погоди для Києва та області на неділю, 18 травня 2025 року, протягом доби буде хмарно з проясненнями, повідомляє Politeka.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, місцями в регіоні пройдуть невеликі дощі. Досить сильним і неприємним буде вітер західного напрямку швидкістю 7-12 метрів за секунду.
За словами синоптиків, Україна продовжить перебувати в полі зниженого атмосферного тиску та прохолодної північної повітряної маси. При цьому ситуацію для країни визначатимуть два циклони, центр одного з яких розташувався над Польщею, а другий суне з Балкан.
Температура повітря в Києві та області, як обіцяє прогноз погоди на 18 травня, становитиме в нічні години +4+9 градусів, в денні до +12+17, пише Politeka.
У Києві прогноз погоди на 18 травня передбачає вночі +6+8 тепла, а вдень приблизно +15 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що в неділю по більшості території України пройдуть періодичні дощі, лише на півдні обійдеться без опадів. При цьому температура повітря дещо виросте та становитиме в середньому +15+19 градусів, а на сході та півдні навіть до +18+22 тепла.
Експертка додала, що в столиці цього дня буде приємно пройтися по вулиці, адже дощ припиниться, будуть сонячні прояснення та потепління до +15.
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