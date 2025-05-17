Синоптики рассказали, каким будет прогноз погоды для Киева и области на 18 мая 2025 года и предупредили о потеплении.

Как предполагает прогноз погоды для Киева и области на воскресенье, 18 мая 2025 года, в течение суток облачно с прояснениями, сообщает Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, местами в регионе пройдут небольшие дожди. Весьма сильным и неприятным будет ветер западного направления скоростью 7-12 метров в секунду.

По словам синоптиков, Украина продолжит находиться в поле пониженного атмосферного давления и прохладной северной воздушной массы. При этом ситуацию для страны будут определять два циклона, центр одного из которых расположился над Польшей, а второй двигается с Балкан.

Температура воздуха в Киеве и области, как обещает прогноз погоды на 18 мая, составит в ночные часы +4+9 градусов, в дневные часы до +12+17, пишет Politeka.

В Киеве прогноз погоды на 18 мая предусматривает ночью +6+8 тепла, а днем ​​примерно +15 градусов.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что в воскресенье по большинству территории Украины пройдут периодические дожди, лишь на юге обойдется без осадков. При этом температура воздуха несколько вырастет и будет составлять в среднем +15+19 градусов, а на востоке и юге даже до +18+22 тепла.

Экспертка добавила, что в столице в этот день будет приятно пройтись по улице, ведь дождь прекратится, будут солнечные прояснения и потепление до +15.

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