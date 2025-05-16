Прогноз погоди для Києва та області на суботу, 17 травня 2025 року, визначатиме діяльність циклону та атмосферних фронтів.

Експерти Українського гідрометеорологічного центру дали детальний прогноз погоди в Києві та області на суботу, 17 травня 2025 року, пише Politeka.

В Укргідрометцентрі повідомили, що з суботи по понеділок територія України й надалі перебуватиме в полі зниженого тиску та прохолодної повітряної маси з північно-західного напрямку.

За даними синоптиків, метеорологічна ситуація в країні нестійка, чергуватимуться невеликі та помірні дощі під дією двох циклонів, центр одного з яких перебуває над Польщею, другий – іде з Балкан, а також атмосферних фронтів.

У Києві та області прогноз погоди на 17 травня передбачає хмарність із проясненнями. В регіоні пройдуть невеликі дощі, які вдень посиляться до помірних.

Вітер очікується північно-західного напрямку швидкістю від пʼяти до десяти метрів на секунду, повідомляє Politeka.

Температура повітря вночі по області становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень підніметься до +11+16.

У Києві прогноз погоди на 17 травня в нічні години обіцяє +6+8 тепла, а в денні повітря максимально прогріється до +12+14.

За словами синоптиків, загалом по Україні температура повітря в суботу буде дуже контрастною – в західниз, північних, більшості центральних регіонів до +9+14 градусів, а от на сході помітно тепліше, до +19+22.

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