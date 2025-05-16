Прогноз погоды для Киева и области на субботу, 17 мая 2025 года, будет определять деятельность циклона и атмосферных фронтов.

Эксперты Украинского гидрометеорологического центра дали детальный прогноз погоды в Киеве и области на субботу, 17 мая 2025 года, пишет Politeka.

В Укргидрометцентре сообщили, что с субботы по понедельник территория Украины и дальше будет находиться в поле пониженного давления и прохладной воздушной массы с северо-западного направления.

По данным синоптиков, метеорологическая ситуация в стране неустойчивая, будут чередоваться небольшие и умеренные дожди под действием двух циклонов, центр одного из которых находится над Польшей, второй идет с Балкан, а также атмосферных фронтов.

В Киеве и области прогноз погоды на 17 мая предусматривает облачность с прояснениями. В регионе пройдут небольшие дожди, которые днем ​​усилятся до умеренных.

Ветер ожидается северо-западного направления скоростью от пяти до десяти метров в секунду, сообщает Politeka.

Температура воздуха ночью по области будет от +6 до +11 градусов тепла, днем ​​поднимется до +11+16.

В Киеве прогноз погоды на 17 мая в ночные часы обещает +6+8 тепла, а в дневные воздух максимально прогреется до +12+14.

По словам синоптиков, в целом по Украине температура воздуха в субботу будет очень контрастной – в западных, северных, большинстве центральных регионов до +9+14 градусов, а вот на востоке заметно теплее, до +19+22.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении стоимости проезда в Киевской области: кому придется платить больше.

Также Politeka писала о подорожании хлеба в Киеве: какие виды базового продукта бьют по кошельку больше всего.

Кроме того Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги в Киеве: насколько больше теперь придется платить.