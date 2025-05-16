Эксперты Украинского гидрометеорологического центра дали детальный прогноз погоды в Киеве и области на субботу, 17 мая 2025 года, пишет Politeka.
В Укргидрометцентре сообщили, что с субботы по понедельник территория Украины и дальше будет находиться в поле пониженного давления и прохладной воздушной массы с северо-западного направления.
По данным синоптиков, метеорологическая ситуация в стране неустойчивая, будут чередоваться небольшие и умеренные дожди под действием двух циклонов, центр одного из которых находится над Польшей, второй идет с Балкан, а также атмосферных фронтов.
В Киеве и области прогноз погоды на 17 мая предусматривает облачность с прояснениями. В регионе пройдут небольшие дожди, которые днем усилятся до умеренных.
Ветер ожидается северо-западного направления скоростью от пяти до десяти метров в секунду, сообщает Politeka.
Температура воздуха ночью по области будет от +6 до +11 градусов тепла, днем поднимется до +11+16.
В Киеве прогноз погоды на 17 мая в ночные часы обещает +6+8 тепла, а в дневные воздух максимально прогреется до +12+14.
По словам синоптиков, в целом по Украине температура воздуха в субботу будет очень контрастной – в западных, северных, большинстве центральных регионов до +9+14 градусов, а вот на востоке заметно теплее, до +19+22.
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