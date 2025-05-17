Місцеві мешканці вже давно помітили подорожчання кави у Полтаві, однак з кожним разом воно стає все більшим ударом по гаманцю.

Подорожчання кави у Полтаві вже не здається короткочасним стрибком і більше схоже на нову норму, повідомляє Politeka.

Вартість улюбленого напою зростає повільно, але впевнено, а цінники в супермаркетах лише підтверджують це. За квітневими даними Мінфіну, вартість розчинної Nescafe Gold у фасуванні 210 г, коливалась від 410 до 476 гривень залежно від мережі.

Однак травень показав, що подорожчання кави в Полтаві не зупиняється. Наприклад, у місцевому АТБ та сама Nescafe Gold вагою 280 г коштує вже 555 грн. Крім того, навіть мелені зерна, які зазвичай були трохи доступнішими, зараз вартують чимало.

Львівська мелена у різних варіантах коштує від 232 до майже 260 грн за пачку. Є й більш бюджетні позиції, як-от 100-грамова упаковка De Luxe Foods&Goods, яка продається за 116.90. Для порівняння, навіть невелика баночка Jacobs Monarch усього 60 г коштує понад 140 гривень.

Подорожчання кави у Полтаві має цілком зрозумілі причини. Про них розповів економіст Олег Пендзин. За його словами, якщо на світовому ринку зерна виросли в 3,5 раза, то українські ціни поки зростають менш стрімко.

Проте причина проста і серйозна. Через посухи в країнах, які вирощують товар, кількість пропозицій на ринку суттєво знизилась. Це створило дефіцит, а разом із ним і стрибок у вартості.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям виплачують 10 800 гривень від ООН, названо умови.

Як повідомляла Politeka, Графіки відключення світла на Полтавщині у травні 2025 року: термінове попередження, де не буде електрики