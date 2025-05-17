Местные жители уже давно заметили подорожание кофе в Полтаве, однако с каждым разом оно становится все большим ударом по кошельку.

Подорожание кофе в Полтаве уже не кажется кратковременным скачком и больше похоже на новую норму, сообщает Politeka.

Стоимость любимого напитка растет медленно, но уверенно, а ценники в супермаркетах подтверждают это. По апрельским данным Минфина стоимость растворной Nescafe Gold в фасовке 210 г колебалась от 410 до 476 гривен в зависимости от сети.

Однако май показал, что подорожание кофе в Полтаве не останавливается. Например, в местном АТБ и сама Nescafe Gold весом 280 г стоит уже 555 грн. Кроме того, даже молотые зерна, которые обычно были немного доступнее, сейчас стоят немало.

Львовская молота в разных вариантах стоит от 232 до 260 грн за пачку. Есть и более бюджетные позиции, например 100-граммовая упаковка De Luxe Foods&Goods, которая продается за 116.90. Для сравнения даже небольшая баночка Jacobs Monarch всего 60 г стоит свыше 140 гривен.

Подорожание кофе в Полтаве имеет вполне понятные причины. О них рассказал экономист Олег Пендзин. По его словам, если на мировом рынке зерна выросли в 3,5 раза, украинские цены пока растут менее стремительно.

Однако причина проста и серьезна. Из-за засух в странах, которые выращивают товар, количество предложений на рынке существенно снизилось. Это создало дефицит, а вместе с ним и скачок в стоимости.

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