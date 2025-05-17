Виплати до Дня Незалежності у Львові у 2025 році будуть проводитись за тим самим механізмом, що й минулого року.

Виплати до Дня Незалежності у Львові будуть актуальним для ветеранів війни, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді України повідомили, що виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності у Львові буде здійснена у серпні разом із пенсією. Ті, хто має право на допомогу, додатково звертатися не повинні, адже все відбудеться автоматично.

Рішення про встановлення розмірів разової грошової допомоги ухвалив Кабінет Міністрів України, і воно було затверджене постановою від 27 грудня 2023 року. Виплати до Дня Незалежності у Львові торкнуться тих, хто має статус ветерана війни, жертв нацистських переслідувань, а також осіб, що працюють в спеціальних умовах.

А ось ветерани війни, які не є пенсіонерами, отримають свої кошти через установи, де вони проходять службу або працюють. У цьому випадку важливо, щоб роботодавець подав заявку, підтверджуючи, що працівник має відповідний статус.

Тим, хто не є пенсіонером та не працює чи не служить, але має право на гроші, необхідно подати заявку до територіального органу ПФУ. Заява може бути подана у різний спосіб: особисто в ПФУ або через онлайн-платформи, або навіть поштою. Заявники повинні надавати копії документів, що підтверджують їх статус та банківські реквізити.

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