Выплаты ко Дню Независимости во Львове будут актуальны для ветеранов войны, сообщает Politeka.
В Пенсионном фонде Украины сообщили, что выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости во Львове будет осуществлена в августе вместе с пенсией. Имеющие право на помощь дополнительно обращаться не должны, ведь все произойдет автоматически.
Решение об установлении размеров разовой денежной помощи принял Кабинет Министров Украины и оно было утверждено постановлением от 27 декабря 2023 года. Выплаты ко Дню Независимости во Львове затронут тех, кто имеет статус ветерана войны, жертв нацистских преследований, а также лиц, работающих в специальных условиях.
А вот ветераны войны, не пенсионеры, получат свои средства через учреждения, где они проходят службу или работают. В этом случае важно, чтобы работодатель подал заявку, подтверждая, что работник имеет соответствующий статус.
Тем, кто не является пенсионером и не работает или не служит, но имеет право на деньги, необходимо подать заявку в территориальный орган ПФУ. Заявление может быть подано разными способами: лично в ПФУ или через онлайн-платформы, или даже по почте. Заявители должны предоставлять копии документов, подтверждающих их статус и банковские реквизиты.
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