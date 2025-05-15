Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві та навколишніх районах відбулося ще з початку травня, тож розбираємось детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві передбачає, що декому з мешканців регіону доведеться побачити більші цифри у платіжках, повідомляє Politeka.

Так, з 1 травня 2025 року мешканці багатоквартирних будинків у Фастові, де не були створені ОСББ і не визначена форма управління, будуть змушені платити більше. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві, зокрема, за обслуговування вже відбулося.

Все через те, що тепер функції колишнього ЖЕКу перейшли до нового управителя підприємства "Фастівська керуюча компанія".

Не залишилося осторонь і Вишневе, що в Бучанському районі. Тут вартість обслуговування багатоквартирних будинків також зазнали значного зростання. Підприємство "Управління міським господарством" (УМГ), яке займається обслуговуванням будинків без ОСББ, підняло вартість майже на 45%.

Тепер жителі повинні будуть платити 18,30 грн за квадратний метр житлової площі, тоді як раніше ця сума складала 12,67 грн. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві також передбачає третю платіжку за газ.

Відтепер окремо рахуватиметься технічне обслуговування газових мереж. Сума цього платежу коливатиметься від 100 до 1 000 гривень, залежно від кількості мешканців та частоти перевірок — раз на 3 або 5 років.

Вартість включає огляд труб, вентилів і газового обладнання, що також вплине на загальні витрати на комуналку. Для багатьох це стане несподіваним додатковим навантаженням, яке вже буде видно у травневих платіжках.

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