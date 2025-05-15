Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве и окрестных районах произошло еще с начала мая, поэтому разбираемся подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве предполагает, что некоторым жителям региона придется увидеть большие цифры в платежках, сообщает Politeka.

Так, с 1 мая 2025 года жители многоквартирных домов в Фастове, где не было создано ОСМД и не определена форма управления, будут вынуждены платить больше. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве, в частности, за обслуживание уже произошло.

Все потому, что теперь функции бывшего ЖЭКа перешли к новому управляющему предприятием "Фастовская управляющая компания".

Не осталось в стороне и Вишневое в Бучанском районе. Здесь стоимость обслуживания многоквартирных домов также претерпела значительный рост. Предприятие "Управление городским хозяйством" (УМХ), занимающееся обслуживанием домов без ОСМД, подняло стоимость почти на 45%.

Теперь жители должны будут платить 18,30 грн за квадратный метр жилой площади, в то время как ранее эта сумма составляла 12,67 грн. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве также подразумевает третью платежку за газ.

Теперь отдельно будет считаться техническое обслуживание газовых сетей. Сумма этого платежа будет колебаться от 100 до 1 000 гривен, в зависимости от количества жителей и частоты проверок раз в 3 или 5 лет.

Стоимость включает осмотр труб, вентилей и газового оборудования, что также повлияет на общие расходы на коммуналку. Для многих это станет неожиданной дополнительной нагрузкой, которая уже будет видна в майских платежках.

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