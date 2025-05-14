Місцевим, які стомилися від постійних тривог і перебувають у скрутній ситуації, надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві передбачає не лише продуктові пакети чи медикаменти, а дає щей відчуття турботи, повідомляє Politeka.

Наразі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається через міські й районні територіальні центри соціального обслуговування. У кожному з таких центрів працюють люди, які добре розуміють, наскільки критично важливою стала ця підтримка для багатьох мешканців столиці.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві передбачає передачу базових продуктових наборів і ліків тим, хто через вік, стан здоров’я чи складні життєві обставини більше не в змозі самостійно забезпечити себе найнеобхіднішим.

Соціально незахищені містяни, а також ті, хто опинився у скруті, можуть звертатися до територіальних центрів за місцем проживання. Підтримку надають тим, хто має інвалідність, виховує дітей з інвалідністю, хворіє на важкі недуги або має дохід, що не перевищує двох прожиткових мінімумів.

Щоб податися, потрібно звернутися безпосередньо до центрів. У різних районах столиці це, зокрема, вулиця Котельникова, 32/11, Льва Толстого, 25/2 у Голосієвському районі, Вербицького, 9-І в Дарницькому. Також можна звертатися на Будищанську, 4 у Деснянському, або на Курнатовського, 7-А в Дніпровському районі.

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