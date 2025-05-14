Местным, уставшим от постоянных тревог и находящихся в затруднительной ситуации, оказывается гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предусматривает не только продуктовые пакеты или медикаменты, но дает еще чувство заботы, сообщает Politeka.

В настоящее время гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве оказывается через городские и районные территориальные центры социального обслуживания. В каждом из таких центров работают люди, хорошо понимающие, насколько критически важной стала эта поддержка для многих жителей столицы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предусматривает передачу базовых продуктовых наборов и лекарств тем, кто из-за возраста, состояния здоровья или сложных жизненных обстоятельств больше не в состоянии самостоятельно обеспечить себя самым необходимым.

Социально незащищенные горожане, а также оказавшиеся в затруднении могут обращаться в территориальные центры по месту жительства. Поддержку оказывают тем, кто имеет инвалидность, воспитывает детей с инвалидностью, болеет тяжелыми недугами или имеет доход, не превышающий двух прожиточных минимумов.

Чтобы отправиться, нужно обратиться непосредственно в центры. В разных районах столицы это, в частности, улица Котельникова, 32/11, Льва Толстого, 25/2 в Голосеевском районе, Вербицкого, 9-И в Дарницком. Также можно обращаться на Будищанскую, 4 в Деснянском или на Курнатовского, 7-А в Днепровском районе.

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