Містяни можуть опинитися в складних життєвих обставинах, тож їм доступна грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала доступнішою завдяки ініціативі Агентства ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

У 2025 році організація розширила програму, аби охопити ще більше вразливих категорій населення, зокрема тих, хто найбільше постраждав від війни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає виплату у розмірі 3 600 гривень на кожного члена домогосподарства, що значно більше, ніж було раніше. До жовтня минулого року ця сума становила 2 200 гривень.

Таке збільшення виплат покликане хоча б частково компенсувати витрати на їжу, житло та інші необхідні речі. Кошти нараховуються одразу за три місяці, тому загальна сума виходить суттєвою.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі оформляється як онлайн, так і офлайн. Із 13 січня по всій країні працюють пункти збору даних, де приймають заявки. У нашому місті такі центри вже функціонують.

Подати заяву можуть не лише внутрішньо переміщені особи, а й ті, хто повернувся до рідного міста після тривалого перебування в інших регіонах або за кордоном.

Щоб дізнатися адресу найближчого центру або уточнити деталі, можна зайти на сайт фонду, скористатися Telegram-каналом або просто зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: 0 800 307 711.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік автобусів у Запоріжжі: жителів попередили про зміни на шляху.

Як повідомляла Politeka, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень.