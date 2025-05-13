Горожане могут оказаться в сложных жизненных обстоятельствах, и им доступна денежная помощь для пенсионеров в Запорожье.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье стала доступнее благодаря инициативе Агентства ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

В 2025 году организация расширила программу, чтобы охватить еще больше уязвимых категорий населения, в том числе тех, кто больше всего пострадал от войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает выплату в размере 3600 гривен на каждого члена домохозяйства, что значительно больше, чем было раньше. К октябрю прошлого года эта сумма составила 2200 гривен.

Такое увеличение выплат призвано хотя бы частично компенсировать расходы на еду, жилье и другие необходимые вещи. Средства начисляются сразу за три месяца, поэтому общая сумма получается существенной.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье оформляется как онлайн, так и оффлайн. С 13 января по всей стране работают пункты сбора данных, где принимают заявки. В нашем городе такие центры уже работают.

Подать заявление могут не только внутренне перемещенные лица, но и те, кто вернулся в родной город после длительного пребывания в других регионах или за границей.

Чтобы узнать адрес ближайшего центра или уточнить детали, можно зайти на сайт фонда, воспользоваться Telegram-каналом или просто позвонить по телефону на бесплатную горячую линию по номеру: 0 800 307 711.

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