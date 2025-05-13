Місцеві мешканці вже не зможуть не помітити подорожчання консервів у Запоріжжі в своїх чеках, адже це вже стало постійною тенденцією.

Подорожчання консервів у Запоріжжі пов'язане одразу з кількома чинниками, від росту вартості сировини до нестабільності гривні, повідомляє Politeka.

Здавалося б, що це дрібниці, але коли кожна баночка зростає на кілька гривень, у підсумку це відчутно для гаманця. Подорожчання консервів у Запоріжжі торкнулося різних категорій продукції.

На зростання, як кажуть експерти, вплинули підвищені виробничі витрати, логістика, а ще нестійкий курс валют, який впевнено диктує нові ціни. Ми провели невелике порівняння цінників у місцевих магазинах і супермаркетах, і результати виявилися не дуже втішними.

Найбільше виросла у вартості кабачкова ікра. У травні її ціна сягнула 80.70 за банку 440 г. Це аж на 20 грн більше, ніж у березні. Тоді середня вартість варіювалася в межах 58–60. Подорожчання консервів у Запоріжжі також відбилося і на рибних товарах. Бички у томаті від бренду «Аквамарин» тепер коштують понад 97.

Сардини тієї ж марки піднялися в ціні з 66 до понад 70 грн. А шпроти в олії тепер коштують майже на 7 грн більше, і тепер за них треба віддати більше 84 грн за банку.

Проте, в АТБ досі можна знайти деякі позиції за акційною ціною. Наприклад, кілька з квасолею у томаті коштує 38.40. А класичну кільку в томаті можна купити ще дешевше — за 33.90.

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