Местные жители уже не смогут не заметить удорожание консервов в Запорожье в своих чеках, ведь это стало постоянной тенденцией.

Подорожание консервов в Запорожье связано с несколькими факторами, от роста стоимости сырья до нестабильности гривны, сообщает Politeka.

Казалось бы, это мелочи, но когда каждая баночка растет на несколько гривен, в итоге это ощутимо для кошелька. Удорожание консервов в Запорожье коснулось разных категорий продукции.

На рост, как говорят эксперты, повлияли повышенные производственные затраты, логистика, а еще неустойчивый курс валют, уверенно диктующий новые цены. Мы провели небольшое сравнение ценников в местных магазинах и супермаркетах и ​​результаты оказались не очень утешительными.

Больше всего выросла в стоимости кабачковая икра. В мае ее цена достигла 80.70 в банке 440 г. Это на 20 грн больше, чем в марте. Тогда средняя стоимость варьировалась в пределах 58-60. Подорожание консервов в Запорожье также отразилось и на рыбных товарах. Бычки в томате от бренда «Аквамарин» теперь стоят больше 97.

Сардины той же марки поднялись в цене с 66 до 70 грн. А шпроты в масле теперь стоят почти на 7 грн больше, и теперь за них нужно отдать больше 84 грн за банку.

Однако в АТБ до сих пор можно найти некоторые позиции по акционной цене. К примеру, несколько с фасолью в томате стоит 38.40. А классическую кильку в томате можно купить еще дешевле – за 33.90.

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