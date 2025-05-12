Відключення світла у Дніпрі 13 травня торкнеться мешканців кількох вулиць, адже у місті проводитимуть плановий ремонт на електромережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Центральна енергетична компанія.

У понеділок, 13 травня, з 08:00 до 18:00 низка споживачів у місті залишиться без електропостачання. Це пов’язано з проведенням технічних робіт, спрямованих на підтримання стабільної роботи енергосистеми та попередження аварійних ситуацій.

Під знеструмлення потраплять будинки за такими адресами: вул. Будівельників, 30; просп. Богдана Хмельницького, 36А, 41, 43А, 45, 47-49, 116; вул. Матроська, 40, 42-48, 50, 52; пров. Ключовий, 3, 5; шосе Запорізьке, 40. Енергетики просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь підготуватися до можливого відключення побутових приладів, освітлення та інтернету.

Представники компанії наголошують, що це є частиною планових заходів з технічного обслуговування обладнання, які дозволяють зменшити ризики аварійних відключень у майбутньому. Вони також рекомендують громадянам перевірити роботу автономних джерел живлення, якщо такі є, та слідкувати за повідомленнями про завершення робіт.

Нагадаємо, відключення світла у Дніпрі 13 травня — це запланований захід, який допоможе зберегти стабільність електропостачання в регіоні.

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