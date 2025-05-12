Новий графік транспорту в Дніпропетровській області ввели через планові роботи, які повинні невдовзі завершитись, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в управлінні преси виконкому Криворізької міськради.

Так, у Кривому Розі зміниться графік руху електротранспорту через ремонт трамвайних колій. Упродовж травня відбудуться тимчасові зміни у русі міського електротранспорту. На ділянці між зупинками «Площа Домнобудівників» та «Станція Кривий Ріг-Головний» заплановано проведення ремонтних робіт.

Причиною стала пошкоджена інфраструктура — трамвайні колії зазнали руйнувань внаслідок влучання ворожого безпілотника. Щоб забезпечити безперебійну роботу пасажирських перевезень, ремонт триватиме в будні дні з 13 по 16 травня та з 19 по 23 травня включно, щодня з 09:00 до 15:00. Мешканців закликають заздалегідь враховувати ці зміни під час планування поїздок містом.

На цей час, новий графік транспорту в Дніпропетровській област охопить криворизські трамваї:

№№ 9, 14, 22, 27 курсуватимуть з відповідних кінцевих зупинок до зупинки «Площа Домнобудівників»;

№25 призупинено;

на ділянці площа Домнобудівників – Станція Кривий Ріг-Головний перевезення пасажирів буде здійснюватися трамвайними вагонами маршруту №0 «Площа Домнобудівників – Станція Кривий Ріг-Головний».

Мешканців міста закликають завчасно ознайомитися зі змінами у графіку руху трамваїв та, за можливості, спланувати альтернативні маршрути пересування. Після завершення ремонтних робіт рух електротранспорту на зазначеній ділянці обіцяють повністю відновити.

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