Новый график транспорта в Днепропетровской области был введен из-за плановых работ, которые должны вскоре завершиться, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в управлении прессы исполкома Криворожского горсовета.

Так, в Кривом Роге изменится график движения электротранспорта из-за ремонта трамвайных путей. В мае произойдут временные изменения в движении городского электротранспорта. На участке между остановками "Площадь Домностроителей" и "Станция Кривой Рог-Главный" запланировано проведение ремонтных работ.

Причиной стала поврежденная инфраструктура — трамвайные пути потерпели разрушения в результате попадания вражеского беспилотника. Чтобы обеспечить бесперебойную работу пассажирских перевозок, ремонт продлится по будням с 13 по 16 мая и с 19 по 23 мая включительно, ежедневно с 09:00 до 15:00. Жители призывают заранее учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

В настоящее время новый график транспорта в Днепропетровской области охватит криворожские трамваи:

№№ 9, 14, 22, 27 будут курсировать с соответствующих окончательных остановок до остановки «Площадь Домностроителей»;

№25 приостановлено;

на участке площадь Домностроителей – Станция Кривой Рог-Главный перевозка пассажиров будет осуществляться трамвайными вагонами маршрута №0 «Площадь Домностроителей – Станция Кривой Рог-Главный».

Жители города призывают заранее ознакомиться с изменениями в графике движения трамваев и, по возможности, спланировать альтернативные маршруты передвижения. После завершения ремонтных работ движение электротранспорта на указанном участке обещают полностью восстановить.

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