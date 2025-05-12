Отключение света в Днепре 13 мая коснется жителей нескольких улиц, ведь в городе будут производиться плановый ремонт на электросетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Центральная энергетическая компания .

В понедельник, 13 мая, с 08.00 до 18.00 ряд потребителей в городе останется без электроснабжения. Это связано с проведением технических работ, направленных на поддержание стабильной работы энергосистемы и предупреждение аварийных ситуаций.

Под обесточивание попадут дома по адресам: ул. Строителей, 30; просп. Богдана Хмельницкого, 36А, 41, 43А, 45, 47-49, 116; ул. Матросская, 40, 42-48, 50, 52; пров. Ключевой, 3, 5; шоссе Запорожское, 40. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к возможному отключению бытовых приборов, освещению и интернету.

Представители компании отмечают, что это часть плановых мероприятий по техническому обслуживанию оборудования, которые позволяют уменьшить риски аварийных отключений в будущем. Они также рекомендуют гражданам проверить работу автономных источников питания, если они есть, и следить за сообщениями о завершении работ.

Напомним, отключение света в Днепре 13 мая — это запланированное мероприятие, которое поможет сохранить стабильность электроснабжения в регионе.

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