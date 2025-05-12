Запроваджується обов'язкова реєстрація тварин у Києві, що дозволить підвищити безпеку та покращити планування міської інфраструктури.

Обов'язкова реєстрація тварин стає реальністю у Києві, повідомляє Politeka.

За інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації 12 травня 2025 року в столичних ЦНАПах стартує новий сервіс, що зобов'язує власників собак зареєструвати своїх улюбленців. Цей крок має на меті підвищити безпеку тварин та полегшити їх повернення до власників у разі втечі.

Реєстрація буде обов'язковою для собак, а для котів — за бажанням господарів. Цей новий сервіс дозволить зареєструвати тварину в будь-якому з ЦНАПів столиці, що зробить процес зручним та доступним.

Директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергій Сабуров підкреслив важливість такого кроку.

"Це важливе питання безпеки, адже наявність реєстраційних даних дозволяє швидше знайти втікача і повернути його додому", — зазначив він.

Крім того, така ініціатива допоможе міській владі краще планувати розвиток інфраструктури та забезпечити дотримання ветеринарних норм.

Для реєстрації тварини необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу Києва, заповнити форму №1 та сплатити квитанцію за послугу. Після обов'язкової реєстрації тварині надається унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

З таким нововведенням, Київ робить ще один важливий крок до поліпшення безпеки та комфорту як для тварин, так і для їхніх власників.

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