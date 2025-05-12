Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області відбулося в травні, воно торкнулося декількох маленьких міст, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Зокрема в тих багатоквартирних будинках Фастова, де не створені ОСББ та хто не визначився з формою управління будинків, з 1 травня 2025 року зросли тарифи на обслуговування, яке раніше здійснював ЖЕК. Замість ЖЕКу призначений новий управитель багатоквартирними будинками - комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастівська керуюча компанія».

Крім цього, підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області сталося у Вишневому Бучанського району. Там суттєво підвищили тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками. Комунальне підприємство «Управління міським господарством» (УМГ), яке обслуговує будинки без ОСББ, збільшило плату майже на 45% — з 12,67 грн до 18,30 грн за квадратний метр житлової площі.

Це рішення зафіксоване у відповідних документах, оприлюднених на сайті Вишневої міської ради.

Також мешканці багатоквартирних будинків в Україні отримають третю платіжку за газ – окрему оплату за технічне обслуговування газових мереж, яка становитиме від 100 до 1 000 гривень залежно від кількості мешканців і періодичності перевірок (раз на 3 або 5 років). Така стаття витрат включає огляд труб, вентилів і газового обладнання, і суттєво збільшить загальні витрати на комуналку вже у травневих рахунках.

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