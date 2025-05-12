Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области произошло в мае, оно коснулось нескольких маленьких городов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В частности , в тех многоквартирных домах Фастова, где не созданы ОСМД и кто не определился с формой управления домов, с 1 мая 2025 выросли цены на обслуживание, которое ранее осуществлял ЖЭК. Вместо ЖЭКа назначен новый управляющий многоквартирными домами – коммунальное предприятие Фастовского городского совета «Фастовская управляющая компания».

Кроме того, повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области произошло в Вишневом Бучанского района. Там существенно повысили тариф на услуги по управлению многоквартирными домами. Предприятие «Управление городским хозяйством» (УМХ), обслуживающее дома без ОСМД, увеличило плату почти на 45% — с 12,67 до 18,30 грн за квадратный метр жилой площади.

Это решение зафиксировано в соответствующих документах, опубликованных на сайте Вишневого городского совета.

Также жители многоквартирных домов в Украине получат третью платежку за газ – отдельную оплату за техническое обслуживание газовых сетей, которая составит от 100 до 1 000 гривен в зависимости от количества жителей и периодичности проверок (раз в 3 или 5 лет). Такая статья расходов включает осмотр труб, вентилей и газового оборудования, и существенно увеличит общие расходы на коммуналку уже на майских счетах.

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