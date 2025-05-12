Вводится обязательная регистрация животных в Киеве , что позволит повысить безопасность и улучшить планировку городской инфраструктуры.

Обязательная регистрация животных становится реальностью в Киеве, сообщает Politeka.

По информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации, 12 мая 2025 года в столичных ЦНАПах стартует новый сервис, обязывающий владельцев собак зарегистрировать своих любимцев. Целью этой цели является повышение безопасности питомцев и облегчение их возвращения к владельцам в случае побега.

Регистрация будет обязательна для собак, а для кошек — по желанию хозяев. Этот новый сервис позволит зарегистрировать животное в любом ЦНАПе столицы, что сделает процесс удобным и доступным.

Директор КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Сергей Сабуров подчеркнул важность такого шага.

"Это важный вопрос безопасности, ведь наличие регистрационных данных позволяет быстрее найти беглеца и вернуть его домой" , - отметил он.

Кроме того, такая инициатива поможет городским властям лучше планировать развитие инфраструктуры и обеспечить соблюдение ветеринарных норм.

Для регистрации животного необходимо обратиться в ближайший ЦНАП Киева, заполнить форму №1 и оплатить квитанцию ​​за услугу. После обязательной регистрации животному предоставляется уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.

С таким нововведением Киев делает еще один важный шаг к улучшению безопасности и комфорта как для животных, так и для их владельцев.

Последние новости:

Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: цены снова резко пошли вверх.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.