Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Одесі на 13 травня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Одесі на 13 травня обіцяє цікаві зміни: початок буде ясним і безхмарним, але вже в середині дня небо вкриється хмарами, які утримуватимуться до вечора, повідомляє Politeka.

Вночі та вранці опадів не очікується, однак в обідню пору, ймовірно, буде дощ. Опади припиняться ближче до вечора, і до ночі небо знову проясниться.

Температури вдень коливатимуться в межах +14°C, з максимальними значеннями, які можуть сягати +28°C, що зафіксовано в історії 1968 року. Вночі температура впаде до +9°C, а вранці очікується близько +7°C. Вологість повітря залишатиметься високою протягом дня, поступово знижуючись з 86% вранці до 47% вдень.

Варто зауважити, що висока вологість небезпечна тим, що може спричиняти дискомфорт, погіршувати самопочуття, посилювати відчуття спеки та призводити до проблем з диханням у людей з респіраторними захворюваннями.

Вітер буде помірним, до 3 м/с, з можливими поривами до 12 м/с ближче до вечора.

Передбачає теплий вечір і зоряна ніч, що, за старовинними прикметами, є ознакою теплого і урожайного літа. Ясний схід сонця 13 травня також свідчить про хорошу погоду на наступні дні. З огляду на це, одесити можуть очікувати на стабільне тепло в найближчі тижні, хоча з можливими короткочасними дощами в другій половині дня.

Отже, прогноз погоди в Одесі на 13 травня обіцяє цікаву зміну умов, але загалом день буде сприятливим для прогулянок, а після дощу небо обіцяє бути ясним.

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