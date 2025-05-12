Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Одессе на 13 мая и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Одессе на 13 мая обещает интересные изменения: начало будет ясным и безоблачным, но уже в середине дня небо будет облаками, которые будут удерживаться до вечера, сообщает Politeka.

Ночью и утром осадков не ожидается, однако в обед, вероятно, будет дождь. Осадки прекратятся ближе к вечеру, и к ночи небо снова прояснится.

Температуры днем ​​будут колебаться в пределах +14°C, с максимальными значениями, которые могут достигать +28°C, что зафиксировано в истории 1968 года. Ночью температура упадет до +9°C, а утром ожидается около +7°C. Влажность воздуха остается высокой в ​​течение дня, постепенно снижаясь с 86% утром до 47% днем.

Следует заметить, что высокая влажность опасна тем, что может вызвать дискомфорт, ухудшать самочувствие, усиливать жару и приводить к проблемам с дыханием у людей с респираторными заболеваниями.

Ветер будет умеренным, до 3 м/с, с возможными порывами до 12 м/с поближе к вечеру.

Предполагает теплый вечер и звездная ночь, что по старинным приметам является признаком теплого и урожайного лета. Ясный закат 13 мая также свидетельствует о хорошей погоде на следующие дни. Учитывая это, одесситы могут ожидать стабильного тепла в ближайшие недели, хотя с возможными кратковременными дождями во второй половине дня.

Итак, прогноз погоды в Одессе на 13 мая обещает интересное изменение условий, но день будет благоприятным для прогулок, а после дождя небо обещает быть ясным.

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