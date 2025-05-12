Графік відключення світла в Запоріжжі на 13 травня торкнеться різних районів міста через проведення планових і термінових ремонтних робіт електрообладнання, повідомляє Politeka.

Згідно з графіком, світла не буде з 9:00 до 17:00 на кількох вулицях, зокрема: вул. Наукове містечко, вул. Азовська, вул. Дніпровські Пороги та інші.

Зокрема, з 09:00 до 13:00 планується знеструмлення на вул. Дніпровські Пороги (будинки 7, 9, 14, 16, 22 та інші), що пов'язано з виконанням планового ремонту електричних мереж. У той самий час вулиці Броньова, Зорепадна та інші також підпадають під планові відключення. На вулиці Ігора Сікорського буде проводитися терміновий ремонт електрообладнання з 12:00 до 16:00, що також викличе відсутність електроенергії.

Крім того, у період з 13:00 до 17:00 буде проводитися терміновий ремонт на вул. Анрі Жіффара, Балкова, Баранова та ряді інших локацій.

світло

Важливо зауважити, що запровадження графіків має на меті поліпшення стану електричних мереж та забезпечення стабільного електропостачання в майбутньому. Оскільки ремонтні роботи можуть зайняти кілька годин, споживачам рекомендовано заздалегідь подбати про запаси електричної енергії, якщо вони мають намір використовувати побутову техніку в цей період.

Згідно з графіком відключення світла в Запоріжжі на 13 травня, буде охоплено багато різних локацій, тому жителі міста повинні бути готові до можливих перебоїв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік автобусів у Запоріжжі: жителів попередили про зміни на шляху.

Як повідомляла Politeka, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень.