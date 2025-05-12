Графік відключення світла в Запоріжжі на 13 травня введуть задля поліпшення стану електричних мереж та забезпечення стабільного електропостачання в майбутньому.

Графік відключення світла в Запоріжжі на 13 травня торкнеться різних районів міста через проведення планових і термінових ремонтних робіт електрообладнання, повідомляє Politeka.

Згідно з графіком, світла не буде з 9:00 до 17:00 на кількох вулицях, зокрема: вул. Наукове містечко, вул. Азовська, вул. Дніпровські Пороги та інші.

Зокрема, з 09:00 до 13:00 планується знеструмлення на вул. Дніпровські Пороги (будинки 7, 9, 14, 16, 22 та інші), що пов'язано з виконанням планового ремонту електричних мереж. У той самий час вулиці Броньова, Зорепадна та інші також підпадають під планові відключення. На вулиці Ігора Сікорського буде проводитися терміновий ремонт електрообладнання з 12:00 до 16:00, що також викличе відсутність електроенергії.

Крім того, у період з 13:00 до 17:00 буде проводитися терміновий ремонт на вул. Анрі Жіффара, Балкова, Баранова та ряді інших локацій.

Важливо зауважити, що запровадження графіків має на меті поліпшення стану електричних мереж та забезпечення стабільного електропостачання в майбутньому. Оскільки ремонтні роботи можуть зайняти кілька годин, споживачам рекомендовано заздалегідь подбати про запаси електричної енергії, якщо вони мають намір використовувати побутову техніку в цей період.

Згідно з графіком відключення світла в Запоріжжі на 13 травня, буде охоплено багато різних локацій, тому жителі міста повинні бути готові до можливих перебоїв.

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