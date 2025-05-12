График отключения света в Запорожье на 13 мая будет введен для улучшения состояния электрических сетей и обеспечения стабильного электроснабжения в будущем.

График отключения света в Запорожье на 13 мая коснется разных районов города из-за проведения плановых и срочных ремонтных работ электрооборудования, сообщает Politeka.

Согласно графику, света не будет с 9:00 до 17:00 по нескольким улицам, в частности: ул. Научный городок, ул. Азовская, ул. Днепровские пороги и другие.

В частности, с 09.00 до 13.00 планируется обесточиваение на ул. Днепровские пороги (дома 7, 9, 14, 16, 22 и другие), что связано с выполнением планового ремонта электрических сетей. В то же время улицы Броневая, Звездопадная и другие также подпадают под плановые отключения. На улице Игоря Сикорского будет проводиться срочный ремонт электрооборудования с 12.00 до 16.00, что также вызовет отсутствие электроэнергии.

Кроме того, в период с 13:00 до 17:00 будет производиться срочный ремонт на ул. Анри Жиффара, Балкова, Баранова и ряд других локаций.

Важно отметить, что введение графиков имеет целью улучшение состояния электрических сетей и обеспечение стабильного электроснабжения в будущем. Поскольку ремонтные работы могут занять несколько часов, потребителям рекомендуется заранее позаботиться о запасах электрической энергии, если они намерены использовать бытовую технику в этот период.

Согласно графику отключения света в Запорожье на 13 мая, будет охвачено много разных локаций, поэтому жители города должны быть готовы к возможным перебоям.

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