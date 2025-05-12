Подорожчання проїзду на Одещині у 2025 році стало частою темою в новинах та у розмовах місцевих мешканців.

Подорожчання проїзду на Одещині, як здається, торкнулося всіх однаково, але якщо глянути уважніше, то картина виглядає не так однозначно, повідомляє Politeka.

Так, в центрі регіону, включаючи сам облцентр і найближчі населені пункти, подорожчання проїзду на Одещині помітне найбільше. І це не просто кілька гривень різниці.

Наприклад, на популярних маршрутах під номерами 67 і 68, що сполучають обласний центр із містом Південне, вартість зросла одразу до 70 гривень. Подорожчання проїзду на Одещині відчули і в інших містах.

У тому ж Ізмаїлі тепер доводиться платити не 15, а 20 гривень. Може здатися, що різниця невелика, але в масштабі місяця вона забирає значний відсоток від сімейного бюджету, особливо це важко для пенсіонерів або родин із дітьми. Міський транспорт також не залишився осторонь.

У самому облцентрі ціни на трамваї й тролейбуси ще на початку року піднялись до 15 грн. Перевізники пояснюють ситуацію просто. Запчастини виросли в ціні, пальне також, утримувати техніку стало складніше. Експерти попереджають, що це ще не межа і варто бути готовими до нових змін. Проте поки що діють пільги для студентів і школярів.

Окрім цього, для пасажирів у міському транспорті пропонують абонементи. Один на трамвай чи тролейбус коштує 420 на місяць. А якщо хочеться мати доступ до обох видів, тоді вже доведеться віддати 567.

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