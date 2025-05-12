Подорожание проезда в Одесской области в 2025 году стало частой темой в новостях и в разговорах местных жителей.

Подорожание проезда в Одесской области , как кажется, коснулось всех одинаково, но если посмотреть внимательнее, то картина выглядит не так однозначно, сообщает Politeka.

Так, в центре региона, включая сам облцентр и ближайшие населенные пункты, подорожание проезда в Одесской области заметно больше всего. И это не просто несколько разниц.

К примеру, на популярных маршрутах под номерами 67 и 68, соединяющих областной центр с городом Южное, стоимость выросла сразу до 70 гривен. Подорожание проезда в Одесской области почувствовали и в других городах.

В том же Измаиле теперь придется платить не 15, а 20 гривен. Может показаться, что разница небольшая, но в масштабе месяца она отнимает значительный процент от семейного бюджета, особенно это затруднительно для пенсионеров или семей с детьми. Городской транспорт также не остался в стороне.

В облцентре цены на трамваи и троллейбусы еще в начале года поднялись до 15 грн. Перевозчики объясняют ситуацию просто. Запчасти выросли в цене, горючее также, удерживать технику стало сложнее. Эксперты предупреждают, что это еще не предел и следует быть готовыми к новым изменениям. Однако пока действуют льготы для студентов и школьников.

Кроме того, для пассажиров в городском транспорте предлагают абонементы. Один на трамвай или троллейбус стоит 420 в месяц. А если хочется иметь доступ к обоим видам, тогда придется отдать 567.

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