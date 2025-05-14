Місцевим мешканцям регулярно пропонується робота для пенсіонерів в Полтаві, тож літні люди мають можливість залишатися активними.

Робота для пенсіонерів в Полтаві справді існує, і роботодавці все частіше обирають людей із життєвим досвідом, повідомляє Politeka.

Ми пройшлись по оголошеннях на порталі jooble і зібрали те, що може бути цікавим людям старшого віку.

У відомій мережі магазинів Аврора шукають прибиральників на часткову зайнятість. Ставка чотири години на день, п’ять днів на тиждень. Завдання прості й зрозумілі, прибирання залу, винесення сміття, підтримання чистоти біля входу.

Ця робота для пенсіонерів в Полтаві пропонує бонус у вигляді знижки 15% на покупки в мережі. Ніби дрібниця, а приємно. Ще одна робота для пенсіонерів у Полтаві є в компанії Паросток. Там також потрібна прибиральниця. Тут уже повний робочий день, але в умовах обіцяють гнучкість.

Обов’язки стандартні, прибирання офісів і підтримка чистоти у приміщеннях. Досвід не вимагають, головне бажання працювати і нормальна фізична форма. Колектив обіцяють дружній, зарплату вчасну.

А от у соціальній лавці на вулиці 23 Вересня відкрилась вакансія продавця. Потрібно розбиратися з уціненим товаром, обслуговувати покупців, викладати продукцію та надавати базову адміністративну допомогу. Вимоги трохи ширші, потрібно знати комп’ютер, бути уважним і відповідальним. Але зарплату обіцяють від 16 тисяч.

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