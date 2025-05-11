Робота для пенсіонерів в Полтаві знайдеться для багатох людей з досвідом та без.

Зараз все більше з’являється можливостей для людей поважного віку працювати за гнучким графіком зі стабільним заробітком, пропонується робота для пенсіонерів в Полтаві, передає Politeka.net.

Ми проаналізували декілька цікавих вакансій та з'ясували, скільки готові платити.

Плавильник металу та сплавів, зарплата 25 000 гривен.

Вимоги: Професійно-технічна освіта.

Офіційне працевлаштування, Пн-Пт.

Обов’язки:

Вести плавку металів та сплавів в печах;

Складати шихту для різних металів та забезпечити правильне завантаження печей;

Стежити за якістю металу та станом печей;

Випускати з печі та розливати метал по формах.

Адміністратор, 15 000 – 17 000 грн.

Функціональні обов’язки:

контроль якості прибирання.

рішення адміністративно-господарських питань;

комунікація з керівництвом магазину;

підбір, адаптація і навчання персоналу;

Вимоги:

Чоловіки або жінки від 30 до 55 років.

Графік: 2/2, 07:00—19:00.

Особисті якості: акуратність, вимогливість, відповідальність.

Водій у Полтаві може отримувати від 23 600 грн.

Вимоги:

бажано досвід або бажання працювати

особисті якості: відповідальність, старанність, працьовитість, чесність, порядність

знання міста та районів за межами міста.

Обов’язки:

доставка товару в торгівельні точки згідно маршрутного листа

оформлення документів.

Умови:

З/п 23000,00грн + 600,00грн (грошова компенсація за проїзд)

Офіційне працевлаштування

своєчасна виплата заробітної плати двічі на місяць (аванс + з/п)

п’ятиденний рабочий тиждень.

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