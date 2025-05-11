Зараз все більше з’являється можливостей для людей поважного віку працювати за гнучким графіком зі стабільним заробітком, пропонується робота для пенсіонерів в Полтаві, передає Politeka.net.
Ми проаналізували декілька цікавих вакансій та з'ясували, скільки готові платити.
Плавильник металу та сплавів, зарплата 25 000 гривен.
Вимоги: Професійно-технічна освіта.
Офіційне працевлаштування, Пн-Пт.
Обов’язки:
- Вести плавку металів та сплавів в печах;
- Складати шихту для різних металів та забезпечити правильне завантаження печей;
- Стежити за якістю металу та станом печей;
- Випускати з печі та розливати метал по формах.
Адміністратор, 15 000 – 17 000 грн.
Функціональні обов’язки:
контроль якості прибирання.
рішення адміністративно-господарських питань;
комунікація з керівництвом магазину;
підбір, адаптація і навчання персоналу;
Вимоги:
Чоловіки або жінки від 30 до 55 років.
Графік: 2/2, 07:00—19:00.
Особисті якості: акуратність, вимогливість, відповідальність.
Водій у Полтаві може отримувати від 23 600 грн.
Вимоги:
бажано досвід або бажання працювати
особисті якості: відповідальність, старанність, працьовитість, чесність, порядність
знання міста та районів за межами міста.
Обов’язки:
доставка товару в торгівельні точки згідно маршрутного листа
оформлення документів.
Умови:
- З/п 23000,00грн + 600,00грн (грошова компенсація за проїзд)
- Офіційне працевлаштування
- своєчасна виплата заробітної плати двічі на місяць (аванс + з/п)
- п’ятиденний рабочий тиждень.
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