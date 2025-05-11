Работа для пенсионеров в Полтаве найдется для многих с опытом и без.

Сейчас все больше появляется возможностей для людей преклонных лет работать по гибкому графику со стабильным заработком, предлагается работа для пенсионеров в Полтаве, передает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько интересных вакансий и выяснили, сколько готовы платить.

Плавильщик металла и сплавов, зарплата 25 000 гривен.

Требования: Профессионально-техническое образование.

Официальное трудоустройство, Пн-Пт.

Обязанности:

Вести плавку металлов и сплавов в печах;

Складывать шихту для различных металлов и обеспечить правильную загрузку печей;

Следить за качеством металла и состоянием печей;

Выпускать из печи и разливать металл по формам.

Администратор, 15 000 – 17 000 грн.

Функциональные обязанности:

контроль качества уборки.

решение административно-хозяйственных вопросов;

коммуникация с руководством магазина;

подбор, адаптация и обучение персонала;

Требования:

Мужчины или женщины от 30 до 55 лет.

График: 2/2, 07:00-19:00.

Личные качества: аккуратность, требовательность, ответственность.

Водитель в Полтаве может получать от 23600 грн.

Требования:

желательно опыт или желание работать

личные качества: ответственность, усердие, трудолюбие, честность, порядочность

знания города и районов за пределами города.

Обязанности:

доставка товара в торговые точки согласно маршрутному листу

оформление документов

Условия:

З/п 23000,00грн + 600,00грн (денежная компенсация за проезд)

Официальное трудоустройство

своевременная выплата заработной платы дважды в месяц (аванс + з/п)

пятидневная рабочая неделя.

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