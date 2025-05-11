Сейчас все больше появляется возможностей для людей преклонных лет работать по гибкому графику со стабильным заработком, предлагается работа для пенсионеров в Полтаве, передает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько интересных вакансий и выяснили, сколько готовы платить.
Плавильщик металла и сплавов, зарплата 25 000 гривен.
Требования: Профессионально-техническое образование.
Официальное трудоустройство, Пн-Пт.
Обязанности:
- Вести плавку металлов и сплавов в печах;
- Складывать шихту для различных металлов и обеспечить правильную загрузку печей;
- Следить за качеством металла и состоянием печей;
- Выпускать из печи и разливать металл по формам.
Администратор, 15 000 – 17 000 грн.
Функциональные обязанности:
контроль качества уборки.
решение административно-хозяйственных вопросов;
коммуникация с руководством магазина;
подбор, адаптация и обучение персонала;
Требования:
Мужчины или женщины от 30 до 55 лет.
График: 2/2, 07:00-19:00.
Личные качества: аккуратность, требовательность, ответственность.
Водитель в Полтаве может получать от 23600 грн.
Требования:
желательно опыт или желание работать
личные качества: ответственность, усердие, трудолюбие, честность, порядочность
знания города и районов за пределами города.
Обязанности:
доставка товара в торговые точки согласно маршрутному листу
оформление документов
Условия:
- З/п 23000,00грн + 600,00грн (денежная компенсация за проезд)
- Официальное трудоустройство
- своевременная выплата заработной платы дважды в месяц (аванс + з/п)
- пятидневная рабочая неделя.
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