Местным жителям регулярно предлагается работа для пенсионеров в Полтаве, поэтому пожилые люди могут оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Полтаве действительно существует, и работодатели все чаще выбирают людей с жизненным опытом, сообщает Politeka.

Мы прошлись по объявлениям на портале jooble и собрали то, что может быть интересно людям постарше.

В известной сети магазинов Аврора ищут уборщиков на частичную занятость. Ставка четыре часа в день пять дней в неделю. Задания простые и понятные, уборка зала, унос мусора, поддержание чистоты у входа.

Эта работа для пенсионеров в Полтаве предлагает бонус в виде скидки 15% на покупку в сети. Как мелочь, а приятно. Еще одна работа для пенсионеров в Полтаве есть у компании Паросток. Там тоже нужна уборщица. Здесь уже полный рабочий день, но в обещающих условиях гибкость.

Обязанности стандартные, уборка офисов и поддержание чистоты в помещениях. Опыт не требует, главное желание работать и нормальная физическая форма. Коллектив обещают дружеский, зарплату своевременную.

А вот в социальной скамейке на улице 23 сентября открылась вакансия продавца. Необходимо разбираться с уцененным продуктом, обслуживать покупателей, излагать продукцию и оказывать базовую административную помощь. Требования несколько шире, нужно знать компьютер, быть внимательным и ответственным. Но зарплату обещают от 16 тысяч.

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