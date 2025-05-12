У Дніпрі все більше роботодавців надають роботу для пенсіонерів, тож життєвий досвід вже не є "мінусом".

Робота для пенсіонерів у Дніпрі вже не рідкість, а цілком реальна можливість для тих, хто хоче залишатися активним, бути серед людей і водночас мати додатковий дохід, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій на OLX є як підробіток у зручний час, так і повна зайнятість із більш стабільною оплатою.

Одна з таких вакансій це робота для пенсіонерів у Дніпрі продавцем в кіоску на вулиці Інженерній в самому серці 12-го кварталу. Власники шукають саме людину поважного віку, яка відповідально ставитиметься до задач. У кіоску торгують кавою, чаєм, пивом, водою, сигаретами та популярними товарами на щодень.

Працювати потрібно тиждень через тиждень із сьомої ранку до восьмої вечора. Умови прості, але цілком пристойні. Є туалет, мікрохвильова піч, тепле приміщення в житловому будинку. Оплата складається з фіксованої денної ставки, відсотка від виручки та доплат за кожну приготовлену чашку кави чи чаю. В місяць обіцяють близько 6 тисяч.

Є й інші, більш вільні варіанти. Наприклад, робота для пенсіонерів у Дніпрі розклеювачем оголошень. Це підробіток, який не потребує спеціальних навичок. Підійде тим, хто любить гуляти містом і має трохи вільного часу. Клей видають, потрібно лише клеїти оголошення на зупинках, стовпах або дошках і робити фотозвіт.

Ще одна цікава вакансія це помічник монтажника зовнішньої реклами. Тут йдеться вже про фізичну працю, але роботодавці розглядають і літніх людей. Навчають на місці. Графік стандартний, з понеділка по п’ятницю. Повна зайнятість, зарплата залежить від навичок і кількості виконаних завдань. Готові платити від 14 до 33 тисяч.

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