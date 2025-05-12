В Днепре все больше работодателей предоставляют работу для пенсионеров, так что жизненный опыт уже не является "минусом".

Работа для пенсионеров в Днепре уже не редкость, а вполне реальная возможность для тех, кто хочет оставаться активным, быть среди людей и иметь дополнительный доход, сообщает Politeka.

Среди предложений на OLX есть как подработка в удобное время, так и полная занятость с более стабильной оплатой.

Одна из таких вакансий – это работа для пенсионеров в Днепре продавцом в киоске на улице Инженерной в самом сердце 12-го квартала. Владельцы ищут именно человека почтенного возраста, который будет ответственно относиться к задачам. В киоске торгуют кофе, чаем, пивом, водой, сигаретами и популярными товарами на каждый день.

Работать нужно неделю через неделю с семи утра до восьми вечера. Условия простые, но вполне приличные. Есть туалет, микроволновка, теплое помещение в жилом доме. Оплата состоит из фиксированной дневной ставки, процента от выручки и доплат за каждую чашку кофе или чая. В месяц обещают около 6 тысяч.

Есть и другие, более свободные варианты. К примеру, работа для пенсионеров в Днепре расклейщиком объявлений. Это подработка, не требующая специальных навыков. Подойдет тем, кто любит гулять по городу и имеет немного свободного времени. Клей выдают, нужно только клеить объявления на остановках, столбах или досках и делать фотоотчет.

Еще одна интересная вакансия – это помощник монтажника наружной рекламы. Здесь речь идет уже о физическом труде, но работодатели рассматривают и пожилых людей. Учат на месте. График стандартный, с понедельника по пятницу. Полная занятость, зарплата зависит от навыков и количества выполненных задач. Готовы платить от 14 до 33 тысяч.

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