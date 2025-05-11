Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє антициклон з неприємними погодними сюрпризами.

Синоптики зробили прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 12 по 18 травня та розповіли, чого чекати мешканцям міста, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 12 по 18 травня, вони попереджують про негоду. У понеділок 12-ого числа: триматиметься хмарність. Удень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться. Температура повітря підніметься до +13 градусів.

У вівторок 13.05: стане ще холодніше повітря прогріється лише до +10 градусів. Уночі очікується злива. До ранку вона повинна послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора.

Середа 14.05: небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура – від +7 до +15 градусів.

У четвер, 15-ого травня: синоптики обіцяють від 8 до 16 зі знаком "+". Перша половина дня у місті буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Усю другу половину доби йтиме злива.

П'ятниця 16-ого: хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця доби. Піде злива, проте ближче до кінця доби вона має стихнути. Температура повітря – +9 до +17.

Субота 17-ого: не порадує. Небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. З опадами - прогріється від +10 до +17 градусів.

Неділя 18-ого: хмарність очікується вранці та вдень, лише ввечері проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Протримається +10 до +16. Отже, прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє антициклон з низькими температурами.

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