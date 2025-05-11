Прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 мая обещает антициклон с неприятными погодными сюрпризами.

Синоптики сделали прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 мая и рассказали, чего ждать жителям города, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 мая, они предупреждают о непогоде. В понедельник 12-го числа : будет облачно. Днем и вечером ожидается мелкий дождь, к вечеру он усилится. Температура воздуха поднимется до +13 градусов.

Во вторник 13.05: станет еще холоднее воздух прогреется только до +10 градусов. Ночью ожидается дождь. К утру она должна ослабеть, но будет продолжать весь день и прекратится лишь ближе к вечеру.

Среда 14.05: небо затянется облаками, так и не исчезающими до конца дня. Может начаться мелкий дождь. Температура – ​​от +7 до +15 градусов.

В четверг, 15 мая: синоптики обещают от 8 до 16 со знаком "+". Первая половина дня в городе будет ясной, а после обеда появятся облака. Всю вторую половину суток будет идти ливень.

Пятница 16-ого: облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться до конца суток. Пойдет ливень, однако он должен стихнуть. Температура воздуха – +9 до +17.

Суббота 17-ого: не порадует. Небо будет покрыто облаками, которые продержатся до конца дня. С осадками – прогреется от +10 до +17 градусов.

Воскресенье 18-ого: облачность ожидается утром и днем, лишь к концу суток прояснится. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Продержится +10 до +16. Следовательно, прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 мая обещает антициклон с низкими температурами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, Работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.