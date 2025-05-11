Синоптики детально розповіли, яких опадів і температур чекати від прогнозу погоди в Харкові та області на 12 травня 2025 року.

У понеділок, 12 травня 2025 року, прогноз погоди в Харкові та області передбачає хмарність, вночі та вранці слабкий туман, пише Politeka.

В нічні години, відповідно до прогнозу погоди на 12 травня, місцями пройдуть невеликі дощі, а вдень опади поширяться та дещо посиляться. При цьому північний вітер швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду ускладнюватиме ситуацію.

Якщо в деяких регіонах Україні Укргідрометцентр оголосив на понеділок попередження про небезпечні метеорологічні явища першого або другого рівня небезпечності у звʼязку з нічними заморозками до 0-3 градусів, то Харківщину ця негода омине.

По області температура повітря в понеділок становитиме від +2+7 в нічні години до +10+15 в денні, повідомляє Politeka.

У Харкові прогноз погоди на 12 травня обіцяє так само туман, дощі, вночі +3+5 градусів, вдень максимум до +10+12.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, у вівторок також очікується хмарність і невеликий дощ, північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду, нічні +3+8 тепла та денні +10+15.

Приблизно такі ж метеорологічні умови, за попередніми даними, утримуватимуться в регіоні і протягом наступних днів.

Додамо, в понеділок протягом ночі в західних і північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, які можуть завдати шкоди квітучим плодовим деревам.

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