Синоптики подробно рассказали, каких осадков и температур ожидать от прогноза погоды в Харькове и области на 12 мая 2025 года.

В понедельник, 12 мая 2025 года, прогноз погоды в Харькове и области предусматривает облачность, ночью и утром слабый туман, пишет Politeka.

В ночные часы, согласно прогнозу погоды на 12 мая, местами пройдут небольшие дожди, а днем ​​осадки распространятся и несколько усилятся. При этом северный ветер скоростью от 5 до 10 метров в секунду будет усугублять ситуацию.

Если в некоторых регионах Украины Укргидрометцентр объявил на понедельник предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого или второго уровня опасности в связи с ночными заморозками до 0-3 градусов, то Харьковщину это ненастье минует.

По области температура воздуха в понедельник составит от +2+7 в ночные часы до +10+15 в дневные часы, сообщает Politeka.

В Харькове прогноз погоды на 12 мая обещает также туман, дожди, ночью +3+5 градусов, днем ​​максимум до +10+12.

По данным регионального центра гидрометеорологии, во вторник также ожидается облачность и небольшой дождь, северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, ночные +3+8 тепла и дневные +10+15.

Приблизительно такие же метеорологические условия, по предварительным данным, будут удерживаться в регионе и в течение следующих дней.

Добавим, в понедельник в течение ночи в западных и северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, которые могут нанести вред цветущим плодовым деревьям.

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