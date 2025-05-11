Для Києва та області прогноз погоди на понеділок, 12 травня 2025 року, знову містить попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Синоптики детально розповіли, чого чекати мешканцям від прогнозу погоди в Києві та області на 12 травня 2025 року, пише Politeka.

Протягом доби в регіоні буде хмарно з проясненням. Вночі сухо, без опадів, а от вдень пройдуть невеликі дощі. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер північно-західного напрямку швидкістю від пʼяти до десяти метрів за секунду, через нього температура повітря видаватиметься ще нижчою, повідомляє Politeka.

Експерти Укргідрометцентру оголосили для північних і західних регіонів, зокрема й столичного, попередження про небезпечні метеорологічні явища на понеділок. Прогноз погоди в Києві та області на 12 травня передбачає в нічні години заморозки на поверхні ґрунту до 0-3 градусів, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності.

За словами синоптиків, заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам та іншим рослинам.

Що стосується температури повітря, то в Київській області прогноз погоди на 12 травня 2025 року обіцяє вночі від +1 до +6 тепла, а вдень максимум до +10+15 градусів.

У столиці при цьому очікується в нічні години приблизно +2+4 градуси, в денні – до +12+14 тепла.

Схожа метеорологічна ситуація з незначними чи помірними опадами та досить низькими температурами триматиметься і в наступні кілька днів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення вартості проїзду в Київській області: кому доведеться платити більше.

Також Politeka писала про подорожчання хліба в Києві: які види базового продукту б'ють по гаманцю найбільше.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві: наскільки більше тепер доведеться платити.